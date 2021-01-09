إصابة السيدة الفرنسية الأولى بكورونا وشفاؤها

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن إصابة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا سابقا وشفاؤها منه.

وحسب إذاعة راديو “أوروبا 1″، و”فرانس إنفو”، فإن بريجيت ماكرون، قد أصيبت بالفيروس التاجي، في 24 ديسمبر الماضي.

وخضعت السيدة الفرنسية الأولى لفحصين آخرين في 30 ديسمبر و31 ديسمبر، أثبتا شفاءها من الفيروس.

وحسب ذات المصادر، فإن بريجيت لم تعاني من أعراض كبيرة لفيروس كورونا، بعد ثبوت إصابتها.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إصابته بفيروس كورونا في 17 ديسمبر الماضي، وشفي منه لاحقا.