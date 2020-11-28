إصابة الفكاهي طاهر سانتانا بجلطة دماغية  

تعرض الفنان الفكاهي ومقلد الأصوات طاهر بن نور، المعروف بـسانتانا، لوعكة صحية ألزمته الدخول إلى المستشفى والبقاء في الفراش عدة أيام قبل أن يعود إلى بيت شقيقه بسطاوالي.

وفي اتصال لـ”النهار اون لاين” للإطمئنان على الفنان المحبوب، قالت زوجة شقيقه:”طاهر سانتانا تعرض إلى جلطة دماغية ومازال في فترة نقاهة لا يستطيع الكلام من شدة التعب وهو يتعافى بهدوء”.

وعن الأسباب التي أدت إلى إصابته بالجلطة، ردت محدثتنا:”الأسباب متعددة ولم يصاب بفيروس كورونا كما قال البعض، هو في بيت شقيقه يتعافى والحمد الله الأمور بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي”.

يذكر أن الطاهر سانتانا فنان معروف بتقليده للأصوات وشارك في العديد من الأعمال السنيمائية والمسلسلات وخاصة في تنظيم حفلات والتنشيط فيها.