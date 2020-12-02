إصابة الفكاهي طاهر سانتانا بشلل جزئي

أصيب الفنان الفكاهي ومقلد الأصوات الطاهر بن نور المعروف فنيا بـ”سانتانا” بشلل نصفي على مستوى يده اليسرى.

هذا وتعرض الفنان إلى جلطة دماغية منذ أيام، ومكث في المستشفى لتلقي العلاج.

و سبق لـ”النهار اون لاين” التحدث مع عائلة الفنان المحبوب، في اتصال هاتفي، أين أكدت زوجة شقيقه، أن سانتانا تعرض إلى جلطة دماغية ولا يزال في فترة نقاهة ولا يستطيع الكلام من شدة التعب وهو يتعافى بهدوء”.

يذكر أن الطاهر سانتانا فنان معروف بتقليده للأصوات، وشارك في العديد من الأعمال السنيمائية والمسلسلات وخاصة في تنظيم حفلات والتنشيط فيها.