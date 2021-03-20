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إصابة الفنانة المصرية هنا الزاهد وشقيقتها نور بفيروس كورونا

فن وثقافة
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إصابة الفنانة المصرية هنا الزاهد وشقيقتها نور بفيروس كورونا
بقلم نسرين محفوف

أصيبت الفنانة المصرية هنا الزاهد، وشقيقتها تور بفيروس كورنا، بحسب ما تداولته وسائل إعلامية.

وأوضح المصدر أنها اكتشفت الأمر بالصدفة، حيث كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية.

وتأكدت هنا من إصابتها بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية، والتي جاءت إيجابية أيضاً.

وأشار المصدر إلى أن “هنا” تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وخضعت للعزل المنزلي وبدأت في اتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء.

كما أعلنتّ، اليوم السبت، نور الزاهد، وهي شقيقة الفنانة هنا، عن إصابتها بكورونا.


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