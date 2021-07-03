إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا والكشف عن حالة دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي المصري، محمود سعد، عن إصابة الفنانة ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد.وأشار محمود سعد إلى أن الفنانة ليلى طاهر كانت ستظهر معه في حلقة أمس الجمعة من برنامجه “آخر النهار”، المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية.إلا أنها لم تظهر بسبب الإصابة بفيروس كورونا”.

وأعلن الإعلامي المصري أنه “تحدث مع ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بفيروس كورونا.وأنه سوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارا”.كما لفت إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، ما زالت في العناية المركزة، و”لا أحد يعرف كيف هي حالتها”.