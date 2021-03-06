إصابة الفنان المصري الكبير توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

أصيب الفنان المصري الكبير توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وتسبب الفيروس، في وفاة العديد من الفنانين المصريين مؤخرا، منهم يوسف شعبان، وأحلام الجريتلي.

وقال موقع “مصراوي” إن صديق الفنان توفيق عبد الحميد، حسن وهبة، سبق وأعلن إصابته الفنان بفيروس كورونا.

وطالب وهبة بالدعاء بالشفاء للفنان، بعد إصابته بفيروس كورونا، من دون أن يكشف عن حالته الصحية.

وقال الفنان عبد الحميد: “أشقائي جميعهم أطباء، يحرصون على سلامتي، وحصلت حاليا على بروتوكول علاج فيروس كورونا”.

ولفت الفنان توفيق عبد الحميد الانتباه إلى أنه لم يضطر إلى الانتقال إلى المستشفى، ولا يزال يخضع للعزل الذاتي في المنزل.

يذكر أن توفيق عبد الحميد مبتعد منذ فترة عن الأعمال الفنية.