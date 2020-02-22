إصابة المئات.. كورونا ينتشر في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، والمنتشر بكثرة في الصين.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في كوريا الجنوبية، إلى 433 حالة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، إنه تم نقل 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” إلى 76288 حالة.

بينما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين، 2345 شخصا، وشفي 20659 مريضا بعد معالجتهم.