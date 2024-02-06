إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

أعلن قصر بكنغهام، إصابة الملك البريطاني تشارلز الثالث بالسرطان، مشيرا إلى أنه بدأ برنامجا للعلاج.

ولم يذكر البيان نوع السرطان، الذي يعاني منه الملك، البالغ من العمر 75 عاما.

خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفي في الآونة الأخيرة. حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان.

بدأ الملك اليوم برنامجا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة.

وقال قصر باكنغهام إن الملك تشارلز يظل إيجابيا تماما بشأن علاجه. ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

واختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات. وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.