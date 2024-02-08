إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. الأمير هاري يغادر بريطانيا بعد 24 ساعة من وصوله!

شوهد الأمير هاري مبتسمًا وهو يستعد لمغادرة المملكة المتحدة بعد توجهه إلى لندن لزيارة الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

ووصل دوق ساسكس بالطائرة، الثلاثاء، قادما من كاليفورنيا. حيث يعيش مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما، غداة إعلان القصر إصابة تشارلز الثالث بالسرطان.

وذهب على الفور تحت حراسة الشرطة إلى كلارنس هاوس، مقر إقامة الملك في لندن. حيث التقى الأب والابن لفترة وجيزة، لمدة تقل عن ساعة، قبل أن يغادر الملك. برفقة الملكة كاميلا، لندن متوجهين إلى مقر الإقامة الملكي في ساندرينجهام في شرق إنجلترا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم تصوير هاري وهو يبتسم ويسترخي. بعد ظهر الأربعاء في مطار هيثرو حيث كان من المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وأثارت عودته تساؤلات وتكهنات بشأن مصالحة محتملة، أو على الأقل لقاء. مع شقيقه الأكبر ويليام، الذي انقطعت العلاقات معه منذ هجمات هاري العلنية المتكررة ضده وعلى العائلة المالكة.

لكن بحسب تقارير إعلامية، خلال الساعات الـ24 التي قضاها في لندن. لم ير هاري وريث العرش، على خط المواجهة مع انسحاب والده، ولا زوجته كيت.

وقدم أمير ويلز الأوسمة في قلعة وندسور صباح الأربعاء. في أول ظهور رسمي له منذ ثلاثة أسابيع. عليه أن يحضر حفل خيري في لندن في المساء.

ويعود آخر ظهور علني مشترك للأميرين، اللذين توحدا بعد وفاة والدتهما ديانا عام 1997. إلى سبتمبر 2022، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكما هو الحال خلال زيارته السريعة لتتويج تشارلز في ماي. جاء الأمير هاري بمفرده، دون زوجته ميغان وطفليهما آرتشي وليليبت.