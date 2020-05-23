إصابة الممثل حكيم دكار المعروف بـ “خباط كراعو” بفيروس كورونا

أعلن المخرج المسرحي محمد شرشال سهرة اليوم السبت إصابة الممثل والفنان حكيم دكار بفيروس كورونا.

وكتب محمد شرشال عبر صفحته على الفيسبوك أنه إطمأن على صحة صديقه الفنان حكيم دكار الذي يرقد الان بمستشفى قسنطينة بسبب كورونا.

وقال شرشال “كلمت منذ قليل صديقي الممثل المسرحي والتلفزيوني حكيم دكار المتواجد بمستشفى قسنطينة.”

واكد المخرج المسرحي محمد شرشال إصابة خباط كراعو بالفيروس قائلا: “حيث أظهرت التحاليل إصابته بالكورونا.”

كما طمان معجبي الفنان دكار “أطمئن أصدقاءه ومحبيه أن حالته مستقرة ومعنوياته مرتفعة سيشفى حكيم وسيعود لنا ولفنه”.