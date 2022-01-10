إصابة الممثل محمد فريمهدي بكورونا وهذه وضعيته الصحية

أعلن الفنان المسرحي الجزائري، محمد فريمهدي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومحمد فريمهدي، هو مخرج وممثل جزائري، وشارك في الموسم الرمضاني الفارط من خلال مسلسل “يما”.

ويحمل الفنان، محمد فريمهدي، مسيرة فنية معتبرة، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية كمخرج و ممثل ومن بينها:

مسرحية ”حب ودموع”، ومسرحية ”الصدمة”، ومسرحية ”بطون فارغة بطون مملوءة” ومسرحية ”دوريان غراي والدقائق العشرون”، ومسرحية ” ذكرى من الألزاس ” التي نالت الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح المحترف 2012 و هو أبرز تتويج ناله مسرح معسكر.

كما أخرج مسرحية ” الأجداد يزدادون شراسة ” لمسرح بلعباس، ومسرحية “تحولات” لمسرح سوق أهراس، ومسرحية “العقد”، ومسرحية “حنين”.

ونال الفنان، العديد من الجوائز، الوطنية والدولي، ويعتبر من رجالات المسرح المحترمين على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية على غرار: رجال الهقار ، والخاوة، وولاد الحلال ، وبنتي لعزيزة.

وسينمائيا، شارك الفنان في كل من: بن باديس، والعقيد لطفي، والعربي بن مهيدي، وأبو ليلى و هو فيلم يمثل الجزائر حاليا بمهرجان كان العالمي.

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