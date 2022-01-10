إصابة الممثل محمد فريمهدي بكورونا وهذه وضعيته الصحية
أعلن الممثل محمد فريمهدي، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثانية، وخضوعه للحجر الصحي.
وكتب الفنان محمد فريمهدي على صفحته بفيسبوك “ستة أيام في الحجر الصحي نظرا لإصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى”.
وأضاف محمد فريمهدي “لكن الحمد لله هذه المرة الأعراض أقل حدة من الإصابة الأولى”.
وتقدم محمد فريمهدي إلى كل أصدقائه الذين حاولوا الإتصال به بالشكر الجزيل على قلقهم وانشغالهم بحالته الصحية. قائلا إنه يتماثل للشفاء بشكل جيد.
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إصابة الفنان الجزائري محمد فريمهدي بفيروس كورونا
أعلن الفنان المسرحي الجزائري، محمد فريمهدي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ومحمد فريمهدي، هو مخرج وممثل جزائري، وشارك في الموسم الرمضاني الفارط من خلال مسلسل “يما”.
ويحمل الفنان، محمد فريمهدي، مسيرة فنية معتبرة، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية كمخرج و ممثل ومن بينها:
مسرحية ”حب ودموع”، ومسرحية ”الصدمة”، ومسرحية ”بطون فارغة بطون مملوءة” ومسرحية ”دوريان غراي والدقائق العشرون”، ومسرحية ” ذكرى من الألزاس ” التي نالت الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح المحترف 2012 و هو أبرز تتويج ناله مسرح معسكر.
كما أخرج مسرحية ” الأجداد يزدادون شراسة ” لمسرح بلعباس، ومسرحية “تحولات” لمسرح سوق أهراس، ومسرحية “العقد”، ومسرحية “حنين”.
ونال الفنان، العديد من الجوائز، الوطنية والدولي، ويعتبر من رجالات المسرح المحترمين على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية على غرار: رجال الهقار ، والخاوة، وولاد الحلال ، وبنتي لعزيزة.
وسينمائيا، شارك الفنان في كل من: بن باديس، والعقيد لطفي، والعربي بن مهيدي، وأبو ليلى و هو فيلم يمثل الجزائر حاليا بمهرجان كان العالمي.
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محمد فريمهدي يعلن تعافيه من فيروس كورونا: لم يكن سهلا!
أعلن الفنان المسرحي الجزائري، محمد فريمهدي، عن شفائه من المرض الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأورد الفنان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “فايسبوك”: “لم أتخيل أن أصاب بهذا المرض اللعين. كنت ملتزما بكل الإجراءات الوقائية. ويوم 23 جوان أحسست بأعراض الانفلونزا وبضغط على الرئتين”.
وأضاف فريمهدي: “في اليوم الخامس، ذهبت للقيام بالتشخيص، وأثبت فحص السكانار إصابتي بالفيروس”.
وأكد الممثل المسرحي الجزائري، أنه عانى لمدة 12 يوما. أين كان ملتزما بالحجر المنزلي بشقته في وهران. كما نصحه الأطباء، قائلا: “لم يكن الأمر سهلا”.
ونصح الفنان، الجميع، بالإلتزام بالتدابير الوقائية، وعدم تعريض أهلهم لخطر الاصابة بالمرض.
ومحمد فريمهدي، هو مخرج وممثل جزائري، يحمل الفنان مسيرة فنية معتبرة، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية كمخرج و ممثل.