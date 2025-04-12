إصابة امرأة في حادث دهس ببلدية باب الزوار بالعاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، في حدود الساعة الرابعة وثلاث دقائق مساءً، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى بلدية باب الزوار التابعة للدائرة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة.

وتمثل الحادث في دهس امرأة تبلغ من العمر 52 سنة من طرف سيارة، ما أسفر عن إصابتها بجروح على مستوى الرجل.

وقد سارع عناصر الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحية في عين المكان، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.