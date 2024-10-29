إصابة امرأة في حريق شقة بعنابة

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، على مستوى شقة بالطابق الـ17 بحي القمم عمارات المنظر الجميل. ببلدية ودائرة عنابة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، تدخل أعوانها في حدود الساعة الثانية و32 دقيقة زوالاً (14:32). من اجل إخماد حريق شقة بالطابق الـ17 لبناية تتكون من R+18 .

وخلّف الحريق إصابة امرأة تبلغ من العمر 79 سنة باختناق جراء الدخان المتراكم، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان.

وتمكنت المصالح ذاتها من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة.