إصابة امرأة في حريق مسكن بأم البواقي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، من أجل حادث نشوب حريق على مستوى مسكن أرضي بالمكان المسمى دوار الهزبري، والذي أسفر عن إصابة امرأة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا30د، من أجل حريق مسكن أرضي. بالمكان المسمى دوار الهزبري، بلدية ودائرة عين الفكرون.

مشيرة أن الحريق خلف إصابة امرأة بحروق من الدرجة الأولى تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور