إصابة امرأة في حريق مهول إلتهم شقة بأكملها في البليدة

اندلع حريق مهول داخل شقة على مستوى حي باب الرحبة القديمة مقابل باب التجنيد بولاية البليدة، والذي خلف إصابة امرأة بضيق في التنفس جراء الدخان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة باب الجزائر بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة تدخلت على مستوى حي باب الرحبة القديمة مقابل باب التجنيد من أجل حريق شقة متواجدة بالطابق الثاني لعمارة r+4 .

حيث شب الحريق داخل كامل الشقة، غير أن أعوان الحماية تمكنوا من السيطرة على الحريق واخماده. مع منع انتشاره الى باقي طوابق العمارة.

وخلف الحريق إصابة ضحية من جنس انثى بضيق في التنفس جراء الدخان، أين تم تقديم الاسعافات الأولية للضحية. واجلائها نحو مستشفى ابراهيم تيريشين بالبليدة.

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