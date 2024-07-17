إصابة بايدن بفيروس كورونا.. وإلغاء خطابه في لاس فيغاس

أصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حسب ما أعلن عنه البيت الأبيض.

وحسب ما نشره موقع CNN، فإن الرئيس بايدن يعاني من “أعراض خفيفة”، وأنه تلقى جرعة من عقار “باكسلوفيد”.

كما سيعود بايدن إلى منزله بديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه، تماشيا مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفقا للمصدر ذاته.

ونقلت CNN عن طبيب الرئيس الأميركي أن بايدن “عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب، وعندما قام باختبار COVID-19، كانت النتائج إيجابية .”

وقد تم إلغاء خطاب الرئيس بايدن الذي كان مقررا بلاس فيغاس في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19.