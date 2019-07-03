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إصابة “براهيمي” تمنح “دولور” دورا جديدا مع الخضر !

الرياضة
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إصابة “براهيمي” تمنح “دولور” دورا جديدا مع الخضر !
بقلم أمير بهلول

يبدو أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” لن يتأثر بغياب “ياسين براهيمي” الذي يعاني من إصابة تبدو أقوى مما كان متوقعا.

حيث سيعول “بلماضي” على النجم الجديد للمنتخب الجزائري “أندي دولور” الذي نجح في دوره الجديد كلاعب جناح.

فسيكون البديل المناسب لـ “يوسف بلايلي” وبالتالي يكون “دولور” قد منح “بلماضي” العديد من الحلول على المستوى الهجومي.

فيمكنه اللعب كرأس حربة وهو مركزه المفضل ويمكن أيضا أن يلعب كجناح حيث تألق كثيرا أمام “تنزانيا”.

كما أن قوة “دولور” البدنية تجعله ورقة رابحة للخضر في قادم المواعيد خاصة أنه لا مجال للخطأ في قادم المباريات.


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