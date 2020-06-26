إصابة بن زية الخطيرة قضية “سرية” في ديجون

رفض رئيس نادي ديجون، أوليفيي دالكور، منح أي تفاصيل بخصوص الوضعية الصحية للاعبه ياسين بن زية، بعد حادث المرور الخطير الذي تعرض له مؤخرا.

وتحدث الإداري الفرنسي لجريدة “ليكيب”، بخصوص الدولي الجزائري قائلا :”لن أتحدث عن فترة غيابه المُحتملة عنا”.

ليُردف :”هذا أمر سري ومن شأن الطاقم الطبي لا غير”.

وتوحي هذه التصريحات، بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون يتواجد في وضعية لا يُحسد عليها، ومسيرته الإحترافية مُهددة بالتوقف مُبكرا.

يُشار بأن صاحب الـ25 عاما، خضع لزراعة جلد على مُستوى يده التي كان مُهددا بفقدانها منذ أسابيع مضت.