إصابة تلميذين وعامل بجروح بعد إنهيار سقف إبتدائية ببوعرفة

تعرض تلميذين وعامل بناء لجروح متفاوتة جراء سقوط جزء من سقف فناء مدرسة الإخوة دريوش ببلدية بوعرفةولاية البليدة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09 سا و 47 د من أجل عملية إسعاف وإجلاء داخل المدرسة.

وتعرض الطفل “ع منذر” 09 سنوات لاصابة على مستوى الرأس و” ب عامر” 12 سنة لاصابة على مستوى الرقبة والرجل اليمنى.

فيما تعرض البناء “ع خالد” 50 سنة لاصابة خفيفة بالأطراف السفلية، تم اسعاف الضحايا و اجلاؤهم نحو مستشفى فرانس فانون.

وحسب المعلومات المتوفرة لدة التهار، فإن تلميذ حاليا يخضع لعملية جراحية وآخر يتلقى العلاج.