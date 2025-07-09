إصابة تيطراوي تُربك حسابات شارلوروا قبل موعد أوروبي حاسم

تلقى نادي سبورتينغ شارلوروا البلجيكي صفعة غير متوقعة قبل انطلاق أولى استحقاقاته الرسمية في الموسم الجديد.

بعد إصابة لاعبه الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، الذي كان يُعوَّل عليه لقيادة خط وسط الفريق في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي يوم 24 جويلية الجاري.

تيطراوي، الذي انضم الموسم الماضي للنادي البلجيكي، قادمًا من نادي أتلتيك بارادو، و أبان عن مستويات جد راقية.

وبدأ التحضيرات مع الفريق بقوة، لكن الإصابة العضلية التي تعرّض لها على مستوى الفخذ أجبرته على الخروج من حسابات الطاقم الفني مؤقتًا. في مرحلة حساسة تشهد وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وحسب مصادر صحفية بلجيكية، فقد قرر الجهاز الفني لشارلوروا، إبعاد تيطراوي عن المباريات الودية الأخيرة كإجراء احترازي.

وأخضعه لبرنامج تأهيلي خاص يدوم لأسبوعين. في انتظار عودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

ورغم التطمينات القادمة من الطاقم الطبي، الذي أكد أن إصابة اللاعب ليست خطيرة. إلا أن غيابه المؤقت أربك حسابات المدرب. الذي كان يُراهن على توظيفه كقطعة أساسية في المنظومة التكتيكية.

خاصة وأن تيطراوي يتميز بأسلوب لعب أنيق، ورؤية ميدانية دقيقة، إلى جانب تمريراته الحاسمة التي تُعد من أبرز نقاط قوته.