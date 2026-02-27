إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار قارورة غاز بدرارية في الجزائر العاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 00:21 دقيقة من أجل حادث انفجار قارورة غاز البوتان وقع بالطابق الأول لبناية سكنية متكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، بالمكان المسمى دوار خرايسية ببلدية درارية، دائرة الدويرة بالجزائر العاصمة.

وخلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة مع تسجيل حالات ضيق في التنفس جراء الانفجار. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها للمواطنين .إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة عند استعمال قارورات الغاز، والمراقبة الدورية لوسائل التوصيل والتجهيزات المنزلية تفادياً لمثل هذه الحوادث.