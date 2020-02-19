إصابة ثلاثة أشخاص في حادث إنقلاب سيارة برأس العيون في تبسة

أخبار الجزائر
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إصابة ثلاثة أشخاص في حادث إنقلاب سيارة برأس العيون في تبسة
بقلم النهار أونلاين

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 41 برأس العيون في تبسة.

وحسب ما أفادت به خلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، في بيان لها، أن الوحدة الثانوية بالكويف،  تدخلت مساء اليوم، لأجل حادث مرور.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الحادث  وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 41 طريق المركز الحدودي رأس العيون.

وتمثل الحادث، حسب البيان،  في إنقلاب سيارة سياحية، أين أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، تترواح أعمارهم 23و 25 سنة.

وقد تدخلت ذات المصالح مباشرة، حيثُ تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى إستعجالات الكويف.


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