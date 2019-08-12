إصابة ثلاثة أشخاص في 3 حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة ثلاثة حوادث مرور متفرقة، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان الحماية المدنية لتبسة، اليوم الاثنين، تمثل حادث المرور الأول في انقلاب دراجة نارية بالطريق الوطني رقم 83.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص 40 سنة، تم إسعافه وتحويله على متن سيارة الإسعاف التابعة للرتل المتحرك إلى استعجالات الحمامات.

كما وقع حادث مرور، تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية على مستوى حي لاروكاد.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تم إسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.

ووقع حادث المرور الثالث بالطريق الوطني رقم 10، أمام سوق الجملة للخضر والفواكه بتبسة، بعد انحراف سيارة سياحية واصطدامها بنخلة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص 22 سنة في حالة صدمةن تم إسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.