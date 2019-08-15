إصابة ثمانية أشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أصيب 8 أشخاص، أمس الأربعاء، في حادثي مرور منفصلين، وقعا بولاية تبسة.

وحسب بيان الحماية المدنية لتبسة، اليوم الخميس، فقد وقع الحادث الأول على مستوى الطريق الوطني رقم 10 عين زروق بالحمامات.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بجدار، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة.

وقد تم إسعاف المصابين وتحويلهم من طرف فرق التدخل بالمركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات الى استعجالات الحمامات.

أما الحادث الثاني، فقد وقع على مستوى مدخل بلدية قريقر، تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين واحتراق إحداهما.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، تم تحويلهم إلى استعجالات بئر مقدم.