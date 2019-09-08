إصابة ثمانية أشخاص في حوادث مرور متفرقة بتبسة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، أمس السبت، مسجلة إصابة ثمانية أشخاص في حوادث مرور متفرقة

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد جفال موالله بالكويف لأجل حادث مروري وقع على مستوى دوار الطباڨة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 23و27 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بكارية.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات، لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 دوار الطريشة بمرسط.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، أسفر عن إصابة 03 أشخاص أعمارهم 11و64 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات مرسط.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، لأجل حادث مروري.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 21 و44 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، لأجل حادث مروري.

وتمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، أسفر عن إصابة شخص يبلغ 22 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الشريعة.