إصابة ثمانية أشخاص في حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، إصابة ثمانية أشخاص في حوادث مرور متفرقة أمس الأربعاء.

ويتعلق الأمر بحادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بئر العاتر.

وتمثل في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة شخص 38 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات بئر العاتر.

كما سجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم10 مدخل بلدية بكارية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص 32و60 سنة، تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات بكارية.

بالإضافة إلى حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 برزقال بالماء الأبيض.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة شخصين، اعمارهما 25و45 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الماء الأبيض.

كما تم إسعاف وتحويل شخصين اعمارهما 50و 63 سنة المصابين صدمتهما سيارة سياحية على مستوى حي الاقواس الرومانية بتبسة.