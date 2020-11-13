إصابة جراح جزائري بطلق ناري على مستوى الرأس بالسعودية وحالته حرجة

تعرّض الجراح الجزائري “مروان بورقعة”، لطلق ناري من طرف مواطن سعودي في منطقة الجوف السعودية وأصيب على مستوى الرأس.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار اون لاين، فإن الطبيب ينحدر من ولاية سكيكدة، ومتخصص بالجراحة العامة.

ويشتغل الطبيب “مروان” بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، حيث حاز على جائزة الطبيب الأكثر رحمة هذه السنة.

وحسب ما تداولته الصحافة السعودية، فقد تم إجلاء الطبيب الجزائري المصاب إلى الرياض نظرا لحالته الخطرة، وتم وضعه بالعناية المركّزة.

وحسب الإعلام السعودي فقد وقع الحادث في موقف السيارات التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وتمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض على المواطن السعودي مطلق النار.