إصابة جندي صهيوني نتيجة إطلاق نار عشوائي من سيناء

أصيب جندي صهيوني في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بجروح جراء إطلاق نار عشوائي من سيناء تجاه الحدود مع إسرائيل.

وأعلن ناطق عسكري صهيوني، أن الجندي أصيب بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، ونقل عبر مروحية إلى مستشفى في بئر السبع.

وأشار إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادثة للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأنها.

و قال إن التقديرات، تشير إلى أن الجندي أصيب جراء طلق طائش خلال اشتباكات بين قوات الجيش المصري وعناصر “داعش”.

و قال إفيخاي أدرعي، في تغريدة له على “تويتر”، إن جنديا أصيب بجروح طفيفة، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من سيناء.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن طلقات طائشة من الحرب الداخلية في سيناء.