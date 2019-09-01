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إصابة حاج إثر قصف قوات حفتر لمطار معيتيقة الليبي

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إصابة حاج إثر قصف قوات حفتر لمطار معيتيقة الليبي
بقلم محمد سعداوي

تعرض مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية لقصف من قبل قوات حفتر، أدى إلى إصابة حاج عائد من البقاع المقدسة.

أفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن مطار معيتيقة تعرض لعملية قصف فجر الأحد، تزامنت مع وصول فوج من الحجاج.

وانتقل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى المطار للإطمئنان على سلامة المدنيين والحجاج.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف الليبي، أنه تمّ إغلاق المجال الجوي للمطار إثر عملية القصف التي أدّت لإصابة حاج.

ويذكر أنّ المطار يتعرض لعمليات مماثلة من قبل قوات حفتر منذ شنها هجوما على حكومة الوفاق في طرابلس أفريل الماضي.


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