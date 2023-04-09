إصابة حراڤ جزائري بطلق ناري في فرنسا

أصيب مواطن جزائري بطلق ناري في فرنسا، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الشرطة الفرنسية، قصد ترحيله.

تعود الوقائع إلى يوم الأربعاء 5 أفريل، حيث كاد تفتيش بسيط على جانب الطريق يتحول إلى مأساة.

في الواقع، رفض الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان يقود سيارة بيجو 206. الامتثال بينما حاولت دورية للشرطة القبض عليه.

بالإضافة إلى ذلك، لاعتقاله، استغلت الشرطة إيقاف سيارة الهارب عند مفترق طرق لاستخدام مسدس نبضي كهربائي. ولكن دون جدوى. المطاردة مستمرة والجزائري غير الموثق ينتهج مناورات خطيرة للفرار. حتى أن الأخير يحاول أن يصطدم بشرطي، كاد أن يسقطه.

بعد مرور بعض الوقت ، تلقى رجال الإطفاء مكالمة هاتفية من امرأة شابة. قالت الأخيرة إن زوجها البالغ من العمر 25 عاما، أصيب بمسدس. تم نقله إلى المستشفى. في غضون ذلك، تم فتح تحقيقين. الأول لمحاولة قتل شخص يتولى السلطة العامة.

تم فتح الثانية على وجه الخصوص من قبل IGPN. جروح بسلاح من قبل شخص مسؤول عن السلطة ارتكبت على سائق السيارة.

كما يشير المدعي العام في غرونوبل، في بيانه الصحفي. تمكّنت العناصر الأولى من التحقيق من معرفة المزيد عن هذا المواطن الجزائري المقيم في فرنسا. حيث كان خاضعًا لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية، وهو أمر واجب النفاذ دون تأخير.