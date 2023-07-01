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أخبار الجزائر

إصابة خطيرة بالرأس لشاب بسبب قفزه في شاطئ صخري

بقلم نادية بن طاهر
إصابة خطيرة بالرأس لشاب بسبب قفزه في شاطئ صخري
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تعرض شاب يبلغ من العمر 17 سنة، لإصابة خطيرة في الراس جراء الارتماء في شاطئ صخري في ولاية جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة منتصف نهار اليوم السبت لأجل هذا الحادث.

حيث تم إسعاف وإجلاء شاب ذو 17 سنة، له إصابة بليغة في الرأس، بسبب قفزه في المنطقة الصخرية للصخر الاسود للسباحة.

هذا وتم تحويل المصاب إلى المركز الصحي بالعوانة، حسب ذات المصدر.

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