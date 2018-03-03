إصابة خطيرة قد تنهي موسم “عبيد” !

تعرض الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي ديجون الفرنسي مهدي عبيد، لإصابة خطيرة خلال مواجهة سانت إيتيان أمسية اليوم في الليغ1.

وأعلن النادي الفرنسي على موقعه الرسمي بـ”تويتر” أن عبيد تعرض لخلع على مستوى الكتف الأيمن وقد ينهي الموسم قبل الأوان.

فيما أكد النادي في منشوره عن أن الفحوصات التي سيجريها الجزائري غدا كفيلة بتحديد المدة الحقيقية التي سيغيب عنها عن الميادين.

يذكر أن النادي الفرنسي ديجون قد تعادل 2-2 في هاته المباراة التي خرج فيها عبيد في الدقيقة الـ17 متأثرا بتدخل أحد لاعبي الخصم.