إصابة خمسة أشخاص في حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة إصابة خمسة أشخاص في حوادث مرور متفرقة أمس السبت.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بسيارة وشاحنة، أمام سوق الجملة للخضر والفواكه بتبسة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين والبالغين من العمر 22و27 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت ذات الوحدة لأجل حادث مروري، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 مقابل جامعة العربي التبسي.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة هوائية أسفر الحادث عن إصابة شخص 37 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تم تسجيل حادث مرور اخر وقع، على مستوى حي فاطمة الزهراء.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.