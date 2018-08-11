إصابة خمسة أشخاص في هجوم إنتحاري على حافلة بباكستان

ذكر مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم السبت أن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة صينيين في تفجير إنتحاري إستهدف حافلة تقل عمالا صينيين.

وهذا في هجوم أعلن انفصاليون بلوخ مسؤوليتهم عنه وقال سيف الله خاطرين نائب مفوض الشرطة في منطقة تشاجاي بجنوب غرب إقليم بلوخستان .

أن إنتحاريا إستخدم شاحنة محملة بالمتفجرات في الهجوم. وقام بتفجيرها عندما وصلت الموقع.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الإنفصالية المسلحة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في دالباندين على بعد نحو 340 كيلومترا تقريبا جنوب غربي كويتا عاصمة الإقليم.