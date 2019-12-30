إصابة خمسة اشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعڨلة، تبسة، لاجل حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 149أ، بلدية سطح قنتيس، بلدية العقلة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، اسفر عن إصابة أربعة اشخاص اعمارهم 25 و40سنة، حيث تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العڨلة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط لاجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 16، طريق الجمعة، بلدية بولحاف الدير.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 55سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مرسط.