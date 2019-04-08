إصابة خمسينية هوت بها أرضية منزلها على منزل جارتها بمعسكر

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 55 سنة، صباح اليوم الإثنين، لحادث سقوط بمنزلها الهش الكائن بمنى سيدي محمد بوجلال أحد المباني الهشة بوسط مدينة معسكر.

حيث هوت بها أرضية منزلها على منزل أحد الجيران ماشكل هلعا وسط السكان حيث تم نقل الضحية الى مستشفى مسلم الطيب لتلقي العلاج .

ورغم اتصال العائلات بالجهات المحلية للتعجيل برحيلهم، إلا أن معاناتهم لا تزال قائمة لحد الساعة في مبنى هش يعود تاريخ انجازه إلى 1818 م وهو ملكية خاصة لسيدة.

ولم تتمكن السلطات بعد من الفصل فيه من ترحيل وهدم أو تشميع، لأنه بات يشكل خطرا على قاطنيه ويشوه منظر المدينة خاصة وأنه يقع وسطها.