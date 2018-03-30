إصابة دراجين إثنين بعد تصادم في السباق بمقطع الدحموني بتيارت

علمت “النهار ” من مصادرها، أن دراجين إثنين قد أصيبا في حادث تصادم بين الدراجين، في شطر السباق عند عبورهم بلدية الدحموني بتيارت.

حيث كان المتسابقان متجهين في إحدى مراحل السباق 4 بين تيارت والمدية، وتم نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بكل من الدراج “بن وناس منصف” 21 سنة من باتنة والذي أصيب على مستوى الرجل بجروح.

أما الدراج الثاني “يحمي عبد النور” يبلغ من العمر 26 سنة من عين البنيان بالعاصمة كانت إصابته بجروح على مستوى الرقبة.

حيث تم التكفل بهما من طرف الأطباء بالمستشفى وأعتبرت إصابتهما بغير الخطيرة ليتم إخراجهما ويلتحقا بباقي المتسابقين.

للإشارة، فإن السباق كانت مرحلته الثالثة قد جرت بين ولايتي معسكر وتيارت على مسافة 157 وقد انطلقت اليوم مرحلته الرابعة بين تيارت والمدية.