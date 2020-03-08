إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، ان رئيس أركان الجيش الإيطالي مصاب بفيروس كورونا، وقالت أنه سلم مهامه لنائبه.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الضابط سيلفاتور فارينا، رئيس هيئة الأركان في الجيش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت إيطاليا إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.

من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأشار سيريو إلى أنه حضر اجتماعا، الأربعاء الماضي في العاصمة، روما، لرؤساء المناطق بهدف بحث تفشي الفيروس في البلاد حيث كان يشارك رئيس منطقة لاتسيو الذي أعلن لاحقا عن إصابته بكورونا.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 107.021 منذ بدء تفشيه، بينها 3648 وفاة في 99 دولة ومنطقة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الدولة للصحة حتى، اليوم الأحد.