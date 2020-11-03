إصابة رئيس إتحاد بسكرة بفيروس كورونا

أعلن نادي إتحاد بسكرة عن إصابة رئيس مجلس الإدارة “فارس بن عيسى” بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره نادي إتحاد بسكرة:

“تمنياتنا بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشركة الرياضية لإتحاد بسكرة “فارس بن عيسى” بعد تأكد اصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد عقب صدور نتائج فحص الـPCR”.

“حيث باشر اجراءات الحجر الصحي كما ينص عليه البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة، كما يطمئن رئيس مجلس الشركة الرياضية فارس بن عيسى الجميع بأن حالته الصحية الان مستقرة ويناشد الجميع بضرورة التحلي بالاجراءات الوقائية و التباعد الاجتماعي”.