إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا

كشفت رئاسة جمهورية كازاخستان عن إصابة رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد ظهرور نتائج التحاليل.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف يخضع للعلاج بالمستشفى.

ووفق المتحدث بإسم رئاسة أركان كازخستان الذي أكد عبر موقعه على التويتر ” أن توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر”، كما تم إتخاذ التدابير الوقائية في الرئاسة.

وفي ذات السياق تم تسجيل إلى يومنا هذا 21511 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 53 حالة.