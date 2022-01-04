إصابة رئيس موريتانيا الغزواني بكورونا

أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا. كما أشارت نقلا عن الرئاسة، إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

كما ذكرت الرئاسة أن ولد الشيخ الغزواني خضع لفحوصات بعد إصابته بالزكام وأن التحاليل أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

في حين تشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس. وقررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء الماضي، قد أنهى زياريته التي قام بها الى الجزائر. كما توجت هذه الزيارة التي دامت لثلاثة أيام، بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون تخص عدة مجالات.

واعتبرت الجزائر وموريتانيا التوقيع على مذكرة تعاون تقضي بإنجاز طريق بري. والذي يربط بين مدينتي تندوف والزويرات، على مسافة تقارب الـ800 كلم، “لحظة تاريخية” في علاقاتهما.

كما يأتي هذا الطريق بعد مشروع إنجاز المعبر الحدودي بين البلدين، ما سيمنح “أريحية” لكافة المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين الموريتانيين. والجزائريين وغيرهم ممن يعبرون هذه المنطقة.

ومن شأن هذا الطريق الذي سيفتح محاور طرقية دولية مهمة، تمكين المتعاملين الجزائريين من “الانفتاح اقتصاديا على الأسواق الإفريقية”. من خلال المرور على موريتانيا التي ستمكن بدورها من تعزيز التعاون الاقتصادي بين متعاملي البلدين.

كما تميزت زيارة الرئيس الموريتاني، بالتوقيع على اتفاقيات أخرى. ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن برنامج تنفيذي، في نفس القطاع لسنوات 2022/2023/2024.