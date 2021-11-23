إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه. بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وغرد كاستيكس، في تغريده عبر حسابه على تويتر “أتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة. وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي. معرباً عن “شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته.

وكانت نتائج الفحص الطبي قد كشفت، أمس الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا.

وذكرت قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية، أن “نتائج الاختبارات أثبتت إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا. بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس.

وبحسب “صحيفة لو فيغارو” الفرنسية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة. حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام.

مشيرة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس. عندما كان عائدا من بلجيكا، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو.

وبحسب الصحيفة لم يصب جان كاستكس بفيروس كورونا من قبل. رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر، وزوجته في جوان.

وقد اعترفت السلطات الفرنسية ببدء الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا في البلاد.

وأعلن الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، عبر قناة “Cnews” أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة “فجائية”. مشيرا إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80 بالمائة.

وقال “أعتقد أننا نسجل متوسط 17000 حالة في اليوم، بمعدل يبلغ اليوم 164 حالة لكل 100000 نسمة”.

وأوضح أن معدل الإصابة هذا كان عند 100 في بداية الأسبوع الماضي. مشددا على أنه هناك ارتفاعا قويا جدا بنسبة العدوى في البلاد.

وطمأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المواطنين الفرنسيين على الوضع الوبائي في البلاد. قائلا إن فرنسا تتقدم إلى حد ما على جيرانها فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

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