إصابة زوج نانسي عجرم في حادث انفجار مرفأ بيروت

أحدث خبر إصابة فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في حادث انفجار مرفأ بيروت، ضجة كبيرة بين محبيها.

يأتي ذلك قبل أن تتبين تفاصيل ما حدث للدكتور فادي الهاشم، من خلال تصريحات جيجي لامارا مدير أعمال النجمة اللبنانية.

وقال جيجي لامارا في تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”، إن عيادة الدكتور فادي الهاشم قد تعرضت للتلف والتدمير بسبب الانفجار الكارثي.

موضحاً أن الهاشم تلقى بعض الجروح في رأسه وظهره نتيجة تهشم الزجاج، إلا أنه بخير بصفة عامة ولم يتأذى بشكل مقلق.

أما عن حالة نانسي عجرم، فقد أورد جيجي لامارا أنها بخير لأن بيتها بعيد عن الانفجار، ولكن بالتأكيد نفسيتها تأثرت بسبب الحادث المخيف.

كما كشف ذات المتحدث، أن نانسي قررت تأجيل حفلها المقبل الذي كان مقرراً إقامته بدعم من منصة “تيك توك”.