إصابة سائق رافعة بعد إنحرافها بميناء بجاية

أصيب سائق رافعة شحن الحاويات العاملة بميناء بجاية بجروح تم نقله على جناح السرعة الى مسشفى عاصمة الولاية. لتلقي العلاج أثر حادث إنحراف رافعة شحن الحاويات على مستوى ميناء بجاية.

الحادث الذي تسبب في إنهيار كومة الحاويات عن مسارها يجري التحكم فيه لاعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية. دون التأثير على حركة نقل البضائع وعملية الشحن من الميناء.

يذكر أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في هلع وسط العمال حيث نقل عامل لتلقي العلاج