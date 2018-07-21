إصابة سبعة أشخاص في حادثي مرور بتبسة

أسفر حادثي مرور، أمس الجمعة، إلى إصابة سبعة أشخاص في ولاية تبسة حسب مديرية الحماية المدنية للولاية.

ووقع الحادث الأول ببلدية الماء الأبيض أين اصطدمت سيارة سياحية بعمود إنارة أين أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متفاوتة الخطورة وتم نقل المصابين على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى القاعة المتعددة الخدمات بالماء الأبيض.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لأجل حادث مرور آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بجانب مقبرة الشهداء بالعوينات بعد اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة 05 أشخاص بإصابات متفاوتة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان وتحويلهم الى استعجالات العوينات.