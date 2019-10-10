إصابة ستة اشخاص في حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت وحدات لولاية تبسة، أمس الأربعاء، إصابة ستة اشخاص في حوادث مرور متفرقة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لأجل حادث مروري وقع على مستوى دوار علي بن حدة بئر العاتر.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة شخص يبلغ 20 سنة، تم اسعافه وتحويله إلى استعجالات بئر العاتر.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، لأجل حادث مروري تمثل في انقلاب سيارة سياحية بالشريعة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، والبالغين من العمر 20 و33سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، لأجل إسعاف وتحويل شخصين والبالغين من العمر 21و30 سنة.

الشابين صدمتهما سيارة أمام كلية علوم طبيعة والحياة بتبسة، حيث تم إسعاف وتحويل المصابين إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل إسعاف وتحويل شيخ، صدمته سيارة بالمنطقة الصناعية بتبسة.

كما تمكنت الحماية المدنية، الشهيد حشاني دوح، ليلة الخميس، من إخماد حريق شب بثمانية عدادات كهربائية، بمدخل عمارة بحي الوئام.