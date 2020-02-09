إصابة “سترلينغ” مُعقدة والآمال على “محرز” مُعلقة !

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن “رحيم سترلينغ” لديه إصابة في أوتار الركبة وإصابته تستغرق أسابيع.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “سترلينغ لديه إصابة في أوتار الركبة، يستغرق الأمر أسابيع”.

وأضاف: “سنرى ماذا سيحدث في مدريد أمام الريال، أنا لا أعرف أي شيء”.

وتابع: إنها مشكلة، كانت نفس المشكلة التي عان منها غوندوغان لـ 6 أشهر في موسمه الأول وهذا العام أيضا لابورت، سنرى ماذا سيحدث”.

إصابة سترلينغ ستخدم “رياض محرز” بطريقة أو بأخرى فالنجم الجزائري بات مرشحا للبقاء كأساسي لأطول فترة ممكنة.