إصابة “سترلينغ” مُعقدة والآمال على “محرز” مُعلقة !

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن “رحيم سترلينغ” لديه إصابة في أوتار الركبة وإصابته تستغرق أسابيع.
وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “سترلينغ لديه إصابة في أوتار الركبة، يستغرق الأمر أسابيع”.
وأضاف: “سنرى ماذا سيحدث في مدريد أمام الريال، أنا لا أعرف أي شيء”.
وتابع: إنها مشكلة، كانت نفس المشكلة التي عان منها غوندوغان لـ 6 أشهر في موسمه الأول وهذا العام أيضا لابورت، سنرى ماذا سيحدث”.
إصابة سترلينغ ستخدم “رياض محرز” بطريقة أو بأخرى فالنجم الجزائري بات مرشحا للبقاء كأساسي لأطول فترة ممكنة.
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