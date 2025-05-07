إصابة ستيني في احتراق صهريج لنقل المحروقات بباتنة

أصيب شخص في حادث اصطدام بين شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات بسيارة نفعية متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بمدخل المدينة، ببلدية الجزار ولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا 30د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة. ذات صهريج لنقل المحروقات بسيارة نفعية متبوع بحريق.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة شخص بحالة صدمة من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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