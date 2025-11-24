إصابة سمير شرقي تحدث طوارئ !

أسال الدولي الجزائري سمير شرقي، كثيرا من الحبر في الإعلام الفرنسي، بعد خروجه مضطرا أمس الأحد بعد مرور 60 دقيقة من مباراة ناديه باريس أف سي أمام نادي ليل.

وأحدث خروج سمير شرقي من المباراة طوارئ، بعد شعوره بآثار إصابة منعته من مواصلة اللعب.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، الاثنين، إن سمير شرقي يحتاج إلى الراحة قبل عودته إلى المنافسة. إذ كشفت صحيفة “ليكيب” أن إصابة شرقي ستجبره على الابتعاد عن المنافسة لمدة لا تتجاوز أسبوعين. وهو ما يبدد المخاوف بشأن إمكانية عدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر المقبل.

ويعود سبب الإصابة إلى كثافة المباريات التي خاضها اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة سواء مع ناديه في الدوري الفرنسي أو مع المنتخب الوطني. وذلك بعد عودته من غياب طويل الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة.

وحسب المعطيات، يبقى شرقي ضمن حسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. خاصة بعدما أقنعه بإمكانياته في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام زيمبابوي والسعودية.

ورغم خروجه في الدقيقة الستين، سجلت الصحافة الفرنسية إشادتها بأداء شرقي، إذ كتبت صحيفة لوباريزيان بأن شرقي ظهر بصلابة وثبات في مواجهة ليل، مؤكدة أنه يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.