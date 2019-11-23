إصابة سيدة بعد سقوط شجرة على منزلها بسبب الرياح في البليدة

تسببت الرياح القوية والأمطار التي عرفتها البليدة ليلة أمس الجمعة، في إصابة سيدة “59 سنة” على مستوى اليد اليمنى، بعد سقوط شجرة داخل منزلها.

ووقعت الحادثة بالحي الفوضوي بوادي بن عزة، التابع لمنطقة بن عاشور بالبليدة.

وتم نقل المصابة من طرف عناصر الحماية المدنية لدائرة اولاد يعيش، إلى مستشفى “فرنس فانون” لتلقي العلاج اللازم.

وحسب سكان المنطقة في تصريح “للنهار اولاين”، فإنهم عاشوا ليلة رعب بسبب سقوط الأشجار بالمنطقة، مما اضطرهم إلى المبيت عند الجيران.

فيما قضى أغلب شباب المنطقة ليلتهم في العراء، خوفا من سقوط أشجار أخرى.

كما إنتقد السكان غياب السلطات المحلية، والتي لم تكلف نفسها تفقد الوضع أو مساعدة السكان.

كما كشف آخرون، أن هذا الحادث يتكرر كل سنة دون تحرك السلطات لقطع الأشجار التي أصبحت تشكل خطر عليهم، أو ترحليهم من سكنات الموت إلى سكنات جديدة.